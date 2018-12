PREVISIONI METEO: l'aria fredda raggiungerÃ  i versanti adriatici ed il sud, piÃ¹ mite sul Tirreno ed al nord

Per chi si aspetta a questo punto cruciale dell'inverno, una fase di freddo con neve a bassa quota probabilmente verrà deluso. Nei prossimi giorni il tempo europeo verrà ancora influenzato dalla presenza di un coriaceo anticiclone sull'Europa occidentale. Questo anticiclone avrà conseguenze importanti sul tempo previsto sul bacino centrale del Mediterraneo, laddove troveremo correnti d'alta quota orientate prevalentemente dai quadranti settentrionali. Le regioni del nord saranno i settori che più di altri potranno sperimentare condizioni atmosferiche stabili ma con l'assedio della nebbia nelle aree pianeggianti della Valpadana.



Al centro e soprattutto al sud, infiltrazioni d'aria più fresca, talvolta fredda, rinnoveranno una circolazione più movimentata nella quale non mancheranno spunti di instabilità con possibili nevicate a bassa quota sui versanti adriatici tra la fine di dicembre 2018 e l'esordio di gennaio 2019, ma nel complesso saranno episodi invernali di modesta portata. Al nord proseguirà ancora per lungo tempo un trend di tipo secco, caratterizzato da una sostanziale mancanza di precipitazioni.



Almeno per i prossimi 7/10 giorni il quadro termico generale sarà piuttosto mite sulla Sardegna e sulle regioni del versante tirrenico, nord-ovest incluso. L'azione delle masse d'aria fredde che si avvicenderanno sulla Penisola Balcanica, porterà invece un profilo più basso delle temperature lungo i versanti adriatici.

