PREVISIONI METEO: l'anticiclone almeno sino al 25 aprile, poi cosa potrebbe succedere?

La primavera 2018 prende una direzione per certi versi inaspettata, le lunghe ouverture delle depressioni sul Mediterraneo, lasciano spazio all'anticiclone che in questi giorni porta con sé temperature molto elevate su diverse zone d'Europa ed anche sul nostro Paese. L'impressione generale è che tale situazione abbia comunque una certa difficoltà a rientrare nei range della normalità meteo-climatica relativa al periodo in cui siamo; l'aumento feroce delle temperature che si è verificato in questa manciata di giornate, avrà difficoltà ad essere riassorbito dalla circolazione atmosferica e le correnti occidentali previste nell'ultima settimana di aprile, avranno bisogno di alcuni giorni prima di riuscire a penetrare sul Mediterraneo, portandovi una nuova fase di instabilità che al momento i modelli identificano attorno il 27/28 di aprile.

L'anticiclone sull'Europa presenta una struttura in grado di persistere ancora diverse giornate, anche se la sua struttura sarà destinata a delle importanti trasformazioni nei giorni a venire:

- almeno sino a sabato 21 aprile, il suo cuore più caldo e stabile resterà collocato a nord dell'Italia, sull'Europa centrale. Il nostro Paese verrà a trovarsi interessato da correnti nord-orientali che saranno ancora garanzia di una residua instabilità sul Mezzogiorno, caldo decisamente fuori stagione al centro ed al nord.

- tra domenica 22 e giovedì 26 aprile, l'alta pressione verrà schiacciata verso il Mediterraneo e questa fase potrebbe coincidere con la massima escalation delle temperature in quota. Lungo le coste tirreniche torneranno le brezze e le temperature caleranno di alcuni gradi, ancora caldo moderato nelle zone interne.

- come anticipato, da venerdì 27 sino alla fine di aprile, potrebbero esservi i presupposti affinché una nuova perturbazione possa affacciarsi sul Mediterraneo, con effetti indirizzati principalmente alle regioni settentrionali.

Per tutto il periodo preso in esame, i valori medi di temperatura saranno SOPRA le medie .

Previsione ovviamente ancora da confermare.