PREVISIONI METEO: in arrivo un episodio invernale estremamente rilevante

Una deriva instabile caratterizza il tempo atmosferico d'Europa in questo momento delicato della stagione invernale. A livello sinottico troviamo una circolazione attiva di bassa pressione collocata in sede scandinava, la quale trascina verso il Mediterraneo centrale aria più fredda che nel fine settimana porterà una diminuzione moderata delle temperature soprattutto al nord. Questo calo delle temperature potrebbe preparare il terreno all'arrivo della neve a quote pianeggianti che coinciderà con il momento forse più acuto di questa fase invernale sull'Europa.

Tra martedì e mercoledì una circolazione di bassa pressione ricca di aria polare marittima, riuscirà a raggiungere il Mediterraneo attraverso la valle del Rodano, dando luogo ad una fase intensa di tempo perturbato sul nostro Paese. Come detto, sulle regioni del nord l'aria umida portata da questa depressione potrebbe favorire l'arrivo della neve sino in pianura su alcune regioni , probabilmente quelle favorite includeranno la Valpadana centro-orientale ma possibili nevicate a bassa quota sono previste anche su Liguria di Levante ed alta Toscana.

Sulle altre regioni le temperature previste saranno più elevate ed il limite della neve resterà confinato a quota più alta. Tra martedì e giovedì prossimo questa depressione sarà responsabile anche di forte vento , muovendosi gradualmente verso le regioni del Mezzogiorno, laddove potrebbe insistere sino al prossimo fine settimana (sabato 26, domenica 27). Questi saranno anche gli ultimi settori ad uscire da questa fase di maltempo che potrebbe preparare il terreno agli sviluppi successivi che appaiono tutt'altro che tranquilli.

