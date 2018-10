PREVISIONI METEO: in arrivo qualche precipitazione al nord la prossima settimana, poi...

Si smorzano i toni del passaggio perturbato messo in luce dai modelli per la prossima settimana sulle regioni settentrionali. La dinamica di blocco ipotizzata dal modello americano dovrebbe verificarsi nel sud della Francia, ove sono previsti soprattutto tra martedì e giovedì, cumulate di pioggia davvero importanti. Il rischio alluvionale è concreto per regioni come la Costa Azzurra, la Provenza ed il golfo del Leone mentre fortunatamente sfuma questa possibilità per le regioni del nord, anche se rimane ancora una situazione da seguire con attenzione, poichè piccole variazioni nella posizione delle figure di alta e di bassa pressione, in queste occasioni possono fare la differenza.



A questo punto ci si domanda se comunque, a prescindere dalla posizione assunta dal blocco previsto la prossima settimana, possa esservi qualche chances di pioggia per le regioni del nord nella seconda decade di ottobre.



Ebbene stando a questi ultimi aggiornamenti, tra mercoledì e giovedì sull'estremo nord-ovest rimane la possibilità di pioggia ma questa è una previsione che necessita ancora di ulteriori conferme nei prossimi giorni. La risposta definitiva arriverà probabilmente con l'inizio della prossima settimana.



Le regioni centrali e meridionali dovrebbero invece tirare un sospiro di sollievo, almeno per i prossimi 7 giorni non sono più previste precipitazioni degne di nota per questi settori, una magra consolazione ma almeno ci sarà il tempo per fare la conta dei danni nelle zone danneggiate dai temporali dei giorni scorsi.



Sul periodo successivo i modelli appaiono invece abbastanza concordi nel prevedere una nuova rimonta dell'alta pressione con asse dalla Penisola Iberica alla Penisola Scandinava. Un vasto anticiclone che promette ancora tempo secco e avaro di precipitazioni al nord, ma che riaccende la possibilità di qualche nuovo episodio di instabilità al centro e soprattutto al sud, per fortuna senza raggiungere i picchi di intensità di queste giornate.



Comunque per questa seconda fase, se ne riparla non prima del prossimo venerdì 12 ottobre.



