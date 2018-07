PREVISIONI METEO: importante cambiamento in vista nei prossimi giorni

Aria più fresca di origine oceanica confluisce all'interno di una figura di bassa pressione che terrà sotto scacco il tempo del nostro Paese almeno sino a martedì 24 luglio. Questa è la linea di tendenza messa in luce dai modelli per il prossimo futuro, una condizione atmosferica che riporterà un po' di refrigerio nelle zone dove il caldo in questi giorni si sta facendo sentire in maniera più dura, portando la colonnina di mercurio su valori elevati.



Lungo il lato ascendente della nuova circolazione depressionaria troviamo infatti un flusso d'aria molto calda di origine subtropicale africana, quale prodotto di un richiamo prefrontale che in queste ore "manda letteralmente arrosto" i settori centrali e meridionali dello stivale.



La situazione atmosferica appare tuttavia in cambiamento a partire dal nord, laddove già in queste ora troviamo dei temporali in fase di sviluppo lungo la fascia alpina e prealpina, guadagnando nelle ore serali i settori pianeggianti. Il primo step di una fase instabile che domani riguarderà più direttamente anche i settori di bassa pianura ed infine presenterà il suo conto anche lungo la fascia costiera della Toscana e della Liguria nella notte tra sabato e domenica.



Nei giorni successivi l'instabilità si trasferirà rapidamente al meridione con qualche fenomeno anche di forte intensità soprattutto su medio e basso Adriatico.



Volgendo lo sguardo al tempo della prossima settimana, appare probabile un rinforzo dell'alta pressione sull'Europa e sul Mediterraneo, accompagnato da temperature che torneranno ad essere nuovamente abbastanza elevate, seppur senza replicare i valori infernali delle scorse annate.



