PREVISIONI METEO: il tempo di aprile proverà a voltare pagina ma i nodi da sciogliere restano tanti

La parte conclusiva di marzo, tornerà ad essere influenzata da una figura di alta pressione. Almeno sino alla fine del mese,le temperature sono destinate a risalire nuovamente di alcuni gradi, soprattutto sulle regioni dell'Italia settentrionale. Soprattutto tra sabato e domenica, le temperature sulla Valpadana potranno toccare nuovamente picchi superiori ai +20°C.

La previsione del modello europeo sulle anomalie termiche, segnala infatti la presenza di anomalie positive della temperatura superiori ai +5°C. Valori leggermente sopramedia saranno possibili anche sulle regioni centrali, mentre al sud una residua circolazione d'aria più fresca manterrà le temperature su valori in media o leggermente sottomedia:

Lo sviluppo degli eventi nella prima settimana di aprile, rimangono ancora molto incerti. I modelli restano poco allineati e pertanto sarà necessario attendere alcuni giorni prima di poter tracciare una linea di tendenza affidabile. In linea generale, in occasione di scambi meridiani come quelli previsti nella prima settimana di aprile, l'affidabilità dei cosiddetti "modelli europei" è maggiore dei modelli americani.

La previsione del modello americano riferita a giovedì 4 aprile, mette in luce un nuovo impulso di instabilità che tuttavia finirebbe con avere lo stesso comportamento delle scorse perturbazioni:



L'evoluzione messa in luce dal modello europeo, accentua le caratteristiche instabili della circolazione, mentre al contrario il modello americano rimane più titubante, mettendo le latitudini meridionali d'Europa in una condizione a metà strada tra una eccessiva espansione dell'alta pressione ed una situazione di instabilità che finirebbe ancora una volta per coinvolgere in modo più diretto le regioni adriatiche e del sud Italia da parte di nubi e precipitazioni.



A tal proposito il modello americano mette ancora in luce una elevata incertezza nella posizione di una figura di bassa pressione sull'Europa. La previsione è riferita a mercoledì 3 aprile, le aree colorate in azzurro rappresentano i settori che più di altri presentano un'incertezza elevata nel comportamento delle masse d'aria: