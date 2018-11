PREVISIONI METEO: il rinforzo dell'alta pressione nella seconda decade di novembre

Prosegue il trend ormai consolidato di un autunno caratterizzato da temperature insolitamente miti sia sul Mediterraneo che sul continente europeo. Questa situazione poggia radici nella persistenza di una figura di bassa pressione sull'oceano Atlantico, mentre al tempo stesso sull'Europa orientale dobbiamo fare i conti con un potente anticiclone che monopolizza la scena, obbligando questa parte del continente a sperimentare temperature molto elevate. Nel bel mezzo troviamo il bacino centrale del Mediterraneo, dove la circolazione dei venti è prevalentemente meridionale e le temperature molto miti anche a casa nostra. Nei prossimi giorni la trottola depressionaria sull'ovest Europa allenterà un po' la presa, concedendo una maggiore espansione dell'alta pressione sul Mediterraneo centro-orientale.

L'ultima perturbazione attesa tra giovedì e venerdì con effetti più decisi sul tempo previsto al nord e sulla Sardegna, poi dovrebbe finalmente prendere il via una fase più secca ma probabilmente accompagnata ancora da temperature molto miti. La prevalenza di venti meridionali questa volta inseriti in un debole gradiente non sarà garanzia di cieli totalmente liberi da nubi. Soprattutto al nord, potremo ancora riscontrare un tipo di tempo uggioso anche la prossima settimana.

Speranze di un clima più fresco o freddo posticipate all'ultima decade di novembre, con tutti i dubbi e le riserve del caso.

