PREVISIONI METEO: il mese di marzo procede sotto condizioni INSTABILI

Siamo entrati ormai nel cuore di marzo, il primo mese della primavera meteorologica che esordisce sotto standard molto differenti rispetto alle trascorse stagioni; troviamo un fronte polare posto su di una latitudine assai bassa, in tal modo l'Europa viene coinvolta da una grande circolazione depressionaria che determina condizioni atmosferiche molto instabili anche sul nostro Paese. La disposizione dei venti è ormai prevalente di tipo occidentale, accompagnata da un addolcimento generale delle temperature con una condizione di freddo moderato che insiste solo al nord.



Nei prossimi giorni, almeno un paio di perturbazioni attraverseranno il nostro territorio nazionale; fenomeni più decisi in previsione sui settori centrali e meridionali tirrenici, ne saranno coinvolte in maniera marginale anche le regioni settentrionali (soprattutto Liguria, basso Piemonte e bassa Lombardia, Veneto e Friuli) e le regioni meridionali (soprattutto la Sardegna e la Sicilia settentrionale).

Dalla seconda metà della settimana e poi con l'arrivo del prossimo weekend, il fulcro dell'attività depressionaria tenderà a migrare abbastanza rapidamente verso l'Europa occidentale (Iberia); ciò determinerà un rialzo abbastanza deciso nelle altezze geopotenziali sul Mediterraneo centrale ed orientale e quindi anche sul nostro Paese. Questo evento sarà sintomatico di una avvezione piuttosto potente di aria calda che dalle latitudini nord africane, potrà portarsi sino al Mediterraneo.

Sul nostro Paese ne deriverebbe una circolazione ancora di tipo meridionale, associata ad un rialzo deciso delle temperature in vista per le due isole maggiori ed il Mezzogiorno. La colonnina di mercurio tenderebbe comunque a salire lungo tutto il nostro stivale, anche se al nord l'escalation termica si limiterebbe a +4°C+5*C rispetto ai valori attuali, quindi dall'impatto inferiore rispetto a quanto invece è previsto sulle regioni di Mezzogiorno.



La linea di tendenza deve essere ancora confermata e rifinita nel dettaglio ma appare sin da adesso abbastanza probabile.

