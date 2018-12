PREVISIONI METEO: freddo intenso sull'Europa nella seconda decade di dicembre

La prima decade di dicembre, come ampiamente preannunciato nei giorni scorsi, lascia spazio ad una circolazione di natura assai temperata e mite in arrivo dall'oceano. A farne le spese sono vaste porzioni di territorio europeo; un forte anticiclone stabilisce la propria sede sulla Penisola Iberica, laddove sono previste diverse giornate di tempo stabile, sporcate solo di tanto in tanto dal passaggio di qualche nube alta e sottile. Sulle regioni europee centrali e settentrionali, un grande via vai di perturbazioni che restituiscono una condizione atmosferica spesso e volentieri umida e piovosa. Le masse d'aria fredde rimangono confinate soltanto a latitudini molto elevate, sulla Penisola Scandinava. Potranno recitare un ruolo importante sul tempo previsto nella decade successiva.



Nella seconda decade di dicembre i modelli di previsione ipotizzano un netto ribasso del Fronte polare sull'Europa. Tra domenica 9 e lunedì 10 dicembre, una perturbazione legata al passaggio di un fronte freddo, scivolerebbe rapidamente dall'Europa settentrionale verso il Mediterraneo, coinvolgendo anche l'Italia ed anticipando quella che potrebbe essere la manovra successiva ipotizzata dai modelli, cioè l'isolamento di una cella autonoma di alta pressione sull'oceano nord Atlantico, creando in tal modo un pattern cosidetto 'di blocco'.



Da qui scaturirebbe una discesa d'aria gradualmente più fredda che dalla Scandinavia e dal nord della Russia, scivolerebbe verso l'Europa meridionale. In tal modo la seconda decade di dicembre potrebbe rivelarsi (almeno stando a questi aggiornamenti) ben più fredda rispetto alla prima. Naturalmente sono ancora necessarie delle nuove conferme.



Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it