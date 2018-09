PREVISIONI METEO: entro fine mese il passaggio di consegne tra l'estate e l'autunno?

Un cambio di circolazione viene preventivato dai modelli nell'ultima settimana di settembre ad opera di una circolazione di venti nord-orientali piuttosto freddi. Troveremo l'anticiclone delle Azzorre strutturato sull'ovest Europa, costituendo un'azione di blocco nei confronti delle correnti occidentali oceaniche, obbligando una buona fetta del nostro continente a sperimentare una ventilazione dalla provenienza nord-orientale. Con una simile circolazione vi sarebbe un immediato beneficio sul piano termico, attraverso una diminuzione piuttosto decisa delle temperature mentre vi sarebbero scarse conseguenze sul piano precipitativo, con rovesci e temporali sporadici limitati alle sole regioni adriatiche ed i settori di Mezzogiorno.



La previsione che si riferisce ad una scadenza temporale ancora piuttosto ampia (25 - 30 settembre), presenta dei margini di incertezza elevati. Tra i nodi da sciogliere, resta da stabilire QUANTA aria fredda riuscirà effettivamente a riversarsi sul Mediterraneo ma delle incertezze sussistono anche sulla traiettoria della massa d'aria fredda in quota, quest'ultima di fondamentale importanza al fine di comprendere DOVE potranno concentrarsi i fenomeni maggiori di instabilità.



Al momento l'unico dato veramente certo è la prosecuzione di una fase atmosferica calda (ma non sempre stabile) almeno sino a martedì 25 settembre. Sullo sviluppo degli eventi successivi non vi è ancora nessuna certezza, anche se al momento appare moderatamente probabile un ribasso delle temperature nell'ultima settimana settembrina, con effetti più decisi sui versanti orientali e meridionali.



Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it