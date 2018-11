PREVISIONI METEO: ecco perché potrebbe piovere ancora molto sull'Italia

Nei prossimi giorni la circolazione atmosferica europea continuerà a vedere due grandi protagonisti in gioco: da una parte l'anticiclone europeo che, ponendo in propri massimi sull'est Europa e sulla Penisola Balcanica, impedirà l'evoluzione a levante dei corpi nuvolosi legati alla forte attività depressionaria messa in luce anche nel medio e nel lungo termine sull'Europa occidentale. Questa circolazione depressionaria sarebbe alimentata da aria fredda polare marittima e quindi avrebbe la forza necessaria a spingere ancora dei nuovi corpi nuvolosi verso l'Italia.

È il pattern di una circolazione bloccata sul cui ramo ascendente ricadrebbe ancora il bacino centrale del Mediterraneo che potrebbe sperimentare ancora delle precipitazioni piuttosto importanti.

L'aggiornamento di questa sera propende per una evoluzione particolarmente piovosa per le regioni settentrionali e per i versanti tirrenici, laddove la componente dei venti di Ostro/Scirocco, porterebbero importanti contributi di umidità con precipitazioni che potrebbero risultare particolarmente abbondanti.

Anche le regioni del sud, qualora la grande circolazione depressionaria sull'ovest Europa dovesse partorire qualche minimo secondario, potrebbero ricevere ancora delle precipitazioni. Il calore dell'aria tenderà a scemare e quindi saranno via via meno probabili fenomeni temporaleschi di forte intensità ma alcuni settori del nostro Paese potranno ancora subire episodi di intensità severa.

Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it