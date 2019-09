Previsioni meteo: diverse situazioni di instabilità anche nel futuro

Per quanto riguarda l'evoluzione relativa ai primi giorni di ottobre, il secondo mese dell'autunno meteorologico, l'aggiornamento serale del modello europeo conferma un quadro previsionale molto difficile da interpretare. La nuova linea di tendenza identifica infatti la presenza di un elemento di disturbo alla circolazione atmosferica europea, costituito dall'uragano Lorenzo che potrebbe giungere a ridosso del continente già entro la metà della prossima settimana. In linea generale, sull'Europa centrale e settentrionale troveremo una circolazione alquanto turbolenta, in questo senso acquista particolare importanza la figura di bassa pressione prevista consolidarsi sulla Penisola Scandinava, alimentata da masse d'aria piuttosto fredde per il periodo. Questa depressione potrebbe svolgere un ruolo abbastanza importante nel plasmare le condizioni atmosferiche sul nostro continente e forse anche per lo stivale italiano proprio nella prima decade di ottobre.



Ecco la previsione del modello europeo riferita a giovedì 3 ottobre, nella quale possiamo osservare proprio la presenza di questa grande depressione collocata col proprio perno in prossimità della Penisola Scandinava, caratterizzata da avere temperature e geopotenziali già piuttosto bassi per il periodo stagionale:

In linea generale il nostro Paese avrà ancora buone probabilità di essere interessato da nuove perturbazioni entro i prossimi 10-15 giorni. Insomma nonostante tutto, i modelli non sembrano vedere una figura anticiclonica particolarmente tenace, anche se non mancheranno specialmente nei prossimi giorni, finestre di tempo più stabile in conseguenza di una ingerenza delle masse d'aria subtropicali che si farà sentire soprattutto regioni del centro e del sud nella seconda metà di questa settimana.



Alla luce di queste considerazioni, sull'Italia il quadro termico generale, almeno sino al termine di settembre, continuerà a rimanere piuttosto mite, mentre a livello europeo le anomalie negative più importanti andranno invece a concentrarsi proprio sulla Penisola Scandinava. Ecco la previsione sulle anomalie di temperatura previste dal modello europeo nella giornata di giovedì 3 ottobre: