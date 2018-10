PREVISIONI METEO: diverse giornate di tempo instabile con temporali frequenti, incerto a lungo termine

Una circolazione di bassa pressione determina fenomeni sparsi di instabilità a sfondo temporalesco che interessano soprattutto le regioni dell'Italia centrale e meridionale. Alcuni di questi temporali risultano di forte intensità e rimane ancora attiva una allerta per fenomeni meteo violenti sull'estremo sud. In queste ore lo stivale italiano rimane letteralmente diviso in due; le regioni settentrionali sono interessate da una figura di alta pressione che determina condizioni atmosferiche stabili mentre al sud abbiamo ancora una circolazione ciclonica che rinnoverà nuovi temporali almeno sino a venerdì 5 ottobre.



Questa stessa figura barica riuscirà a compiere alcuni piccoli passi verso il centro-nord proprio nella giornata di venerdì 5, motivo per cui entro tale data, appare probabile l'arrivo di qualche nuova precipitazione su Lazio, Toscana, parte dell'Emilia Romagna e forse parte del Veneto. Il contesto delle temperature risulterà ovunque piuttosto gradevole.

Dando uno sguardo alle condizioni meteo previste la prossima settimana, restiamo in una situazione di grande incertezza previsionale; una nuova figura di bassa pressione tenterà infatti un approccio verso il bacino centrale del Mediterraneo ma quest'ultima andrà incontro ad un processo molto rapido di occlusione ed i modelli non riescono ancora a capire come potrebbe comportarsi una volta giunta sul Mediterraneo.



In linea generale le regioni del centro e del sud sembrerebbero restare ancora nel mirino dell'instabilità per diverso altro tempo.



A lungo termine un nuovo Uragano potrebbe essere agganciato dalla corrente a getto polare sull'oeano Atlantico, pregiudicando le chances di avere un passaggio frontale in grado di portare precipitazioni più consistenti anche sulle regioni del nord (DA CONFERMARE).



