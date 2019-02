PREVISIONI METEO: diminuzione delle temperature al sud e sulle adriatiche la prossima settimana

L'inverno 2019, dopo un mese di gennaio che era riuscito ad offrire degli spunti interessanti, sembra riprendere la propria strada condizionato da un pattern ormai ostinato di NAO (North Atlantic Oscillation) spiccatamente positiva.

Questo indice descrittivo indica che gran parte dell'inverno è trascorso sotto l'influenza di una circolazione anticiclonica arroccata sull'oceano Atlantico a ridosso dell'Europa occidentale. In questo panorama atmosferico, le correnti instabili oceaniche hanno avuto ben poche possibilità di raggiungere il nostro continente attraverso i quadranti occidentali ma si sono presentate a noi come flussi di correnti settentrionali, con uno scarso coinvolgimento della Penisola Iberica, sovente sotto condizioni altopressorie.

In questo stesso meccanismo, le regioni del nord Italia sono state spesso e volentieri interessate da flussi di correnti settentrionali ed hanno sperimentato l'ennesima stagione invernale avara di precipitazioni, il grosso dell'instabilità indirizzato alle regioni del centro-sud, sovente con nevicate a bassa quota.



La ricetta del tempo atmosferico nel prossimo futuro resterà ancora la stessa; un potente anticiclone è previsto monopolizzare la scena dei settori centrali ed occidentali europei, laddove questo mese di febbraio potrebbe trascorrere sotto la grande mancanza delle perturbazioni ed un tempo molto secco.

Ad essere coinvolto da questa circolazione secca e anticiclonica troveremo anche le regioni settentrionali italiane , mentre al sud le cose potrebbero andare in modo diverso.



Lungo il fianco orientale dell'alta pressione, troveremo delle masse d'aria più fredde di origine artica, pronte a scivolare sull'Europa orientale per poi conquistare l'area balcanica nella seconda metà della prossima settimana.

Con questo tipo di situazione, le regioni italiane centrali e meridionali potrebbero in parte essere raggiunte dall'aria fredda, sperimentando un ribasso delle temperature tra sabato 23 e lunedì 25 febbraio. Ad esserne interessate sarebbero soprattutto le regioni del versante adriatico mentre risulterebbero un po' più protette le regioni del nord, la Sardegna ed i versanti tirrenici.



Per tutto il periodo preso in esame, sul nostro Paese così come su gran parte dell'Europa centrale ed occidentale, le condizioni atmosferiche risulteranno piuttosto secche.

Mancheranno grosse precipitazioni e le temperature risulteranno sopra la media. L'unica eccezione rimane giusto appunto rappresentata dal raffreddamento messo in luce dai modelli sul finire della prossima settimana.



