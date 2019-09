Previsioni meteo: CROLLO delle temperature a meta' settimana e tanti temporali

Questa estate sembra davvero interminabile: dopo la rapidissima rinfrescata di inizio settembre, utile per spazzar via la calura e l'afa insopportabile di agosto, abbiamo nuovamente assistito al rinforzo dell'anticiclone sub-tropicale su tutta Italia. Un rinforzo che ha portato valori termici , con conseguente scioglimento della neve caduta di recente. In pianura le temperature sono tornate a toccare i 30/32°C su tante aree dell'Italia, mentre resiste il fresco di notte come naturale che sia in questo periodo dell'anno dove l'inversione termica della notte inizia ad assumere una certa rilevanza.

Quanto durerà il caldo? L'anticiclone africano continuerà ad interessare l'Italia almeno sino a martedì 17, quando avremo ancora il dominio pressocchè totale del Sole da nord a sud. Le temperature massime saranno comprese tra i 26 e 33°C nei prossimi 3 giorni, dopodichè la situazione tenderà a mutare sensibilmente.

CROLLO TERMICO IN VISTA | A partire da mercoledì 18 assisteremo ad un deciso declino dell'anticiclone sul Mediterraneo centrale grazie alla discesa di una vasta perturbazione artica sull'Europa orientale, la prima della stagione. Aria molto fredda proveniente dall'artico si getterà su Scandinavia, Polonia, Russia e gran parte dell'Europa orientale, addirittura portando neve a quote molto basse.

Parte di quest'aria fredda scivolerà sin sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, proprio a partire da mercoledì: sarà il nord-est ad assaporare per primo il sensibile calo delle temperature, localmente di circa 7-9°C. Su Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige le temperature massime si porteranno tra i 15 e 20°C, mentre farà decisamente più freddo di notte.Calo termico atteso anche sul nord-ovest e via via anche sul centro-sud entro la seconda parte di giovedì 19. Nei giorni seguenti il clima risulterà mite di giorno (con temperature tra i 20°C del nord e i 26°C del sud) e molto fresco, anche freddo, di notte.

MALTEMPO IN ARRIVO | Il calo delle temperature sarà preceduto da acquazzoni e temporali su gran parte del centro-nord tra mercoledì e giovedì. Entro la seconda parte di giovedì i temporali raggiungeranno anche il sud. La neve farà la sua comparsa sull'arco alpino e in Appennino oltre i 1300/1500 metri di quota.