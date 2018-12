PREVISIONI METEO: calo delle temperature nella prima decade di gennaio

La parentesi di tempo mite con cui stiamo facendo i conti in questa parte conclusiva di dicembre, sarà destinata a cedere il passo. Con l'arrivo del nuovo anno, l'anticiclone tenterà una prima distensione verso l'oceano Atlantico settentrionale, quel tanto che basta da portare un nuovo, importante raffreddamento della temperatura sull'est Europa, la Penisola Balcanica e forse la penisola italiana. In realtà un primo "assaggio" d'aria fredda è atteso sulle regioni di Mezzogiorno già entro la sera di Capodanno ma il raffreddamento sarà circoscritto essenzialmente ai soli settori di medio e basso Adriatico, dalla durata assai limitata.



La pulsazione dell'alta pressione alle elevate latitudini dell'oceano Atlantico viene quest'oggi ipotizzata dai modelli nei primi giorni del nuovo anno. Il nostro Paese ne sarebbe coinvolto tra giovedì 3 e domenica 6 gennaio, le regioni più esposte risulterebbero quelle del medio versante adriatico, laddove potrebbero verificarsi anche alcune precipitazioni nevose a quote molto basse.



L'Europa orientale resterebbe nel congelatore anche nei giorni successivi; su questi settori i modelli prevedono infatti temperature molto basse almeno sino al termine della prima decade di gennaio.



Nuove irruzioni d'aria fredda potrebbero (ma il condizionale è ancora d'obbligo) coinvolgere lo stivale italiano nella prima metà di gennaio. Nel medio così come nel lungo termine, il comune denominatore della circolazione atmosferica sul nostro angolo di emisfero, vedrà sempre come protagonisti due grandi figure bariche, da un lato l'anticiclone ad ovest dell'Italia, dall'altro le masse d'aria gelide sull'Europa orientale. Dai 'capricci' di queste due grandi forze in gioco, dipende il destino dell'inverno alle nostre latitudini.



Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it