PREVISIONI METEO: braccio di ferro tra la mitezza atlantica e l'aria fredda europea

La circolazione atmosferica relativa ai prossimi giorni, segnerà il passo con un rallentamento della corrente a getto occidentale che favorirà un certo raffreddamento delle temperature in previsione per l'Europa centrale ed orientale nel corso della prossima settimana. Aria più calda in arrivo dall'oceano Atlantico, avrà la forza necessaria da generare un'intrusione alle elevate latitudini sulla Penisola Scandinava, agevolando lo scivolamento delle masse d'aria fredde artiche dalle latitudini settentrionali verso la Mitteleurope. Tuttavia la stagione rimane ancora indietro sulla data di calendario ed il freddo, quello più intenso, potrebbe ancora una volta avere delle difficoltà a raggiungere il nostro Paese.



Ad esserne interessate potrebbero essere soprattutto le regioni del nord tra lunedì 10 e giovedì 13 dicembre, i modelli ipotizzano l'arrivo di isoterme negative al piano isobarico di 850hpa (circa 1500 metri). Un raffeddamento confermato delle temperature ma probabilmente nulla di eclatante rispetto a quelle che erano alcune linee di tendenza ipotizzate dai modelli qualche giorno fa.



Attorno la metà del mese (venerdì 14, sabato 15) appare probabile un nuovo rinforzo delle correnti atlantiche. L'aria fredda sarà costretta a retrocedere di qualche centinaio di chilometri, un piccolo passo in avanti, poi un nuovo passo indietro sino ai Balcani.



Nel periodo compreso tra sabato 15 e giovedì 20, almeno attenendosi agli ultimissimi aggiornamenti proposti dai modelli, la circolazione atmosferica in Europa tornerà ad essere di tipo occidentale e con essa un rialzo delle temperature in previsione anche sul nostro Paese, accompagnato però da probabili precipitazioni ed annuvolamenti sui versanti occidentali (da confermare).



Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it