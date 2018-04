PREVISIONI METEO: al via una nuova fase di tempo PERTURBATO

Raggiunge proprio in queste ore il proprio momento di massimo vigore, la figura di alta pressione che distendendosi sul bacino centrale del Mediterraneo, garantisce una manciata di giornate stabili. A livello sinottico la circolazione atmosferica rimane ancora molto dinamica e nei prossimi giorni assisteremo ancora a diverse trasformazioni, vere e proprie "vicende" dell'atmosfera che riporteranno sul nostro Paese, una grande varietà di scenari.



Il deterioramento dell'anticiclone è previsto dalla seconda metà di domenica 8 aprile; da quel momento i cieli cominceranno a sporcarsi a partire dalle regioni più occidentali, Sardegna inclusa. tutto questo a causa dell'avvicinarsi di un fronte nuvoloso in arrivo da ovest.



A livello sinottico troveremo un'ampia figura di bassa pressione che, con tutta probabilità, andrà a stabilire il proprio perno sull'Europa occidentale approssimativamente tra la Penisola Iberica e la Francia. Il bacino centrale del Mediterraneo e pertanto anche il nostro Paese, ricadranno quindi sotto un flusso di correnti meridionali.



La nuova fase di instabilità ci accompagnerà per gran parte della prossima settimana e vi saranno diversi passaggi nuvolosi che torneranno a distribuire precipitazioni soprattutto sulla Sardegna, le regioni settentrionali (specie l'angolo nord-occidentale) ed i versanti del medio/alto Tirreno.

Sul fronte delle temperature, sul Mezzogiorno la colonnina di mercurio tenderà a portarsi diversi gradi sopra la norma, i valori risulteranno lievemente sopramedia anche sul resto del Paese ma con scarti termici più contenuti.



Nel complesso si conferma ancora una primavera dai toni irrequieti, spesso e volentieri scandita dall'instabilità associata a frequenti perturbazioni, tutto questo almeno sino al termine della prima metà di aprile. in seguito prognosi ancora incerta.



