Previsioni meteo: ai aprono nuove occasioni di PIOGGIA per il mese di ottobre

Questo mese di ottobre 2018 non si sta distinguendo certo dalle caratteristiche stabili; nelle ultime due settimane sono infatti cambiati i protagonisti messi in gioco dalle dinamiche atmosferiche, l'anticiclone ha già abbandonato da diverso tempo il proprio centro motore dal Mediterraneo ed al suo posto troviamo figure di bassa pressione che a più riprese colpiscono diversi settori del nostro Paese. A voler essere sinceri, le uniche regioni sino ad ora escluse in questo autunno 2018 dalle precipitazioni più abbondanti, sono state quelle settentrionali ma dalle prossime ore la pioggia, localmente abbondante, farà capolino anche su alcuni di questi settori. Ne parliamo in modo più approfondito qui: http://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/maltempo-ecco-dove-colpir-di-pi-nelle-prossime-ore-/75533/

Lo sviluppo successivo degli eventi riporterà l'ANTICICLONE sul Mediterraneo centro-occidentale e su una parte dell'Europa, una parentesi di tempo più stabile preventivata dai modelli tra venerdì 12 e sabato 13 ottobre con effetti più decisi sul tempo previsto sulle regioni settentrionali mentre al sud proseguirà una fase atmosferica moderatamente instabile.



A partire da domenica una nuova perturbazione farà capolino sul nostro Paese attraverso i quadranti occidentali; tra lunedì e martedì prossimo ne potrebbero essere interessate le regioni settentrionali e la Sardegna con precipitazioni e nuovi temporali. Questa circolazione potrebbe introdurre sul Mediterraneo un nuovo rimescolamento dell'aria e di conseguenza un ribasso generale delle temperature entro la terza decade del mese. Ancora da confermare.



