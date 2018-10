PREVISIONI METEO: abbassamento delle temperature in vista nella terza decade di ottobre

Ormai sempre più spesso siamo abituati a vedere l'estate, e con essa temperature alquanto elevate, prendere possesso del Mediterraneo centrale durante la prima parte dell'autunno meteorologico. In questi anni raramente i mesi di settembre ed ottobre mostrano scenari atmosferici in grado di portare perturbazioni estese ed organizzate. Al loro posto troviamo spesso situazioni di blocco oppure imponenti anticicloni che costringono i fronti perturbati atlantici ad evolvere velocemente in corpi nuvolosi localizzati e stazionari, responsabili di intense precipitazioni su aree circoscritte di territorio. Questo è forse uno dei segnali più tangibili di cambio climatico, cui nostro malgrado stiamo assistendo in questo ultimo decennio.

Il periodo stagionale appare ormai molto avanzato e le giornate si stanno accorciando velocemente. Gli scenari che si prospettano all'orizzonte porteranno presto i primi raffreddamenti invernali delle temperature sui settori europei nord-orientali e sulla Penisola Scandinava, causati dalle discese d'aria fredda artica in arrivo dal Vortice Polare.

A livello sinottico europeo troviamo una circolazione che rinnova una nuova configurazione di blocco sull'oceano Atlantico, laddove è prevista consolidarsi una potente figura altopressoria foriera di tempo stabile. La circolazione media sul territorio europeo non sarà più di tipo meridionale bensì settentrionale e con essa le masse d'aria più fredde che in primo momento conquisteranno la Scandinavia, potrebbero spingersi sino alla Mitteleurope, l'area balcanica ed il nostro Paese a partire dalla prossima settimana.

Alla luce di queste considerazioni, dalla prossima settimana prevediamo ancora il mantenimento di un trend instabile sulle regioni del Mezzogiorno , seppur dominato in questo caso da un ribasso graduale delle temperature che sarà esteso a tutte le regioni ma più sensibile sui versanti medio e basso adriatici. Al nord le precipitazioni risulteranno ancora scarse o assenti , probabilmente sino alla fine del mese (da confermare).

Nel weekend ormai imminente prepariamoci ad un rinforzo dell'alta pressione che per qualche giorno riuscirà a farsi sentire anche sul nostro territorio, portando un rialzo temporaneo delle temperature soprattutto sui nostri versanti occidentali.

Approfondimenti su: http://www.meteolive.it/news/Fantameteo-15gg/45/meteo-a-15-giorni-occasioni-piovose-e-pi-fredde-per-tutta-l-italia/75697/

Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it