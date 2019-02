PRECIPITAZIONI: sino al 7 marzo nord-ovest a secco?

Il tempo deve guarire da un'anomalia molto grave, maturata in un mese di febbraio che sembrava potesse offrire molti episodi invernali e che invece ha visto il ritorno di un autentico mostro: l'anticiclone subtropicale.



La sua lingua stabile e calda ha abbracciato parte dell'Europa, limitando le azioni invernali dall'est europeo e quelle meno fredde ma piovose in arrivo dall'Atlantico.



Ne è derivata una seconda parte d'inverno soffocata, che guarirà solo lentamente durante la prima decade di marzo, quando andremo a sperimentare l'uscita di scena almeno parziale di questo anticiclone e alcuni passaggi perturbati in arrivo dall'Atlantico.



L'indebolimento dell'anticiclone non avverrà in modo netto, ma graduale e prima di arrivare a piazzare un fronte serio, capace di dispensare precipitazioni in modo democratico su tutto il territorio nazionale, bisognerà attendere



Pertanto transiteranno dapprima corpi nuvolosi un po' sfrangiati tra giovedi 28 febbraio e mercoledi 6 marzo: in realtà in questo lasso di tempo ci saranno solo due passaggi, il primo molto modesto entro venerdi 1°marzo , con fenomeni previsti soprattutto al centro e al sud ma molto sporadici, il secondo tra martedi 5 e mercoledi 6 marzo , accompagnato da fenomeni un po' più diffusi ed importanti, ma sempre con la possibilità che il nord-ovest resti a secco.



Rilevanti gli apporti comunque previsti sul medio Adriatico.



Solo con il fronte potenzialmente previsto per venerdi 8 e sabato 9 marzo è possibile che tornino precipitazioni su tutto il Paese, questa volta intense anche al nord-ovest, con ritorno della neve sulle Alpi sin sotto i 1000m e poi anche in Appennino.



Seguite comunque gli aggiornamenti!