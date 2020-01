Pochi scenari di inverno anche nei prossimi giorni

Le condizioni atmosferiche previste sull'Europa nel prossimo futuro, subiranno ancora le conseguenze indotte da un Vortice Polare che resterà compatto ed incapace di produrre ondate d'aria fredda rivolte alle basse latitudini d'Europa. La ricetta del tempo atmosferico nel prossimo futuro, sarà quindi sempre la stessa; ad esclusione delle zone interessate dalle inversioni termiche, il tempo sull'Europa centrale e sui paesi del Mediterraneo, avrà ben poco di invernale.

Le correnti a media ed alta quota, continueranno a provenire dai quadranti occidentali e saranno accompagnate da un profilo delle temperature generalmente mite, con sostanziale assenza di episodi freddi in grado di interessare le latitudini meridionali europee. Nonostante la circolazione prevalentemente anticiclonica, il tempo previsto sul nostro Paese nei prossimi giorni non sarà affatto stabile; deboli ed insidiose circolazioni depressionarie presenti soprattutto in quota, porteranno disturbi nuvolosi su diverse regioni.

Tra venerdì e sabato una debole perturbazione raggiungerà le regioni del nord, accompagnato da qualche precipitazione, ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello americano proprio nella notte tra venerdì e sabato, un corpo nuvoloso poco incisivo ma che rovinerà la giornata di sabato soprattutto sulle regioni del centro e del nord: