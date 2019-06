PIOGGIA: quali zone accumuleranno più millimetri nei prossimi 10 giorni?

Come si comporteranno le piogge nei prossimi 10 giorni in Italia? Durante questa settimana la pioggia si concentrerà soprattutto al nord, segnatamente sui settori alpini. Successivamente, anche altre zone d'Italia potrebbero avere qualche sorpresa bagnata, ad esempio le zone interne dell'Italia centrale.

Ecco la mappa relativa alla sommatoria delle piogge che cadranno in Italia nei prossimi 10 giorni:

Arco alpino sugli scudi, come è normale che sia in questo periodo, con cumulate tra i 140 e i 180mm. Anche le pianure del nord non scherzeranno con valori attorno a 50-90mm

Al centro saranno ovviamente le zone interne a fare la voce grossa con accumuli attorno a 50-70mm; anche la Calabria interna nell'arco dei prossimi 10 giorni potrebbe accumulare tra i 50 e i 70mm. Il resto delle regioni avranno accumuli nettamente inferiori.