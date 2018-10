PIOGGIA in SARDEGNA: è un ottobre da RECORD per alcune zone...

La pioggia è vita, ma quando si presenta in eccesso e cade in maniera violenta in zone non abituate a ricevere una dose così abbondante di acqua dal cielo, può creare gravi conseguenze.

I recenti disastri causati da piogge sopra le righe su alcune zone della Sardegna sono ormai sotto gli occhi di tutti; non tutta la regione ne è coinvolta come dimostrano gli accumuli rilevati sull'Isola dal 1 ottobre.

Il record di piovosità spetta alla stazione di Poggio dei Pini, nel cagliaritano, dove dal 1 ottobre sono caduti 362mm di pioggia; segue a ruota Villaputzu, sempre nel cagliaritano, con 323mm. Al terzo posto Barisardo, nel Nuorese, con 270mm, seguito da Capoterra, nel Cagliaritano, con 212mm.

Come abbiamo anticipato, non piove in maniera uniforme in tutta la Sardegna: molte zone dell'Oristanese e dell'ovest cagliaritano dal 1 ottobre non hanno superato ancora i 50mm, come alcune zone del Sassarese. In queste zone (vi potrà sembrare strano) ma le piogge sono tutt'ora attese.

