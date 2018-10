PIOGGIA in Europa: ottobre parte con il piede sbagliato su molte nazioni...

La crisi delle correnti atlantiche ormai estinte dalla scena europea, si ripercuote sull'andamento delle piogge che risulta pesantemente deficitario su quasi tutto il nostro Continente.

In altre parole, non è solo il nord Italia e gran parte del centro ad avere un autunno inesistente, pluviometricamente parlando.

Guardate come è ridotta gran parte d'Europa. I deficit più gravi e ricorrenti sono presenti sull'Europa centro-orientale.

Ormai piove solo dove l'esile respiro atlantico riesce ancora ad arrivare, come su parte delle Isole Britanniche, la Norvegia e il sud della Francia, con la Sardegna a fare da sentinella "orientale".

Nel bacino del Mediterraneo, dove riesce a piovere, spesso lo fa con piogge rovinose che colpiscono zone ristrette e non abituate a ricevere apporti idrici importanti (vedi la Sardegna, le estreme regioni meridionali e il sud della Francia). Da qui scaturiscono inevitabili problemi e danni a persone e cose (in Sardegna si stimano 100 milioni di danni causati da questo tipo di precipitazioni).

Insomma, fino ad ora è un autunno da dimenticare non solo per l'Italia, ma per tutta l'Europa. Vedremo se questo trend potrà modificarsi entro il mese di novembre, ma le probabilità che ciò accada sono minime.