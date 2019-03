PIOGGIA: ecco le zone d'Italia che accumuleranno più millimetri nei prossimi due giorni

La nostra Penisola vedrà condizioni di moderata instabilità al centro, al sud e sulle Isole fino a mercoledi 20 marzo (si legga questo articolo per maggiore chiarezza: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/modello-europeo-un-po-di-pioggia-su-parte-del-centro-e-al-meridione-poi-alta-pressione-e-bel-tempo/78074/

Quali saranno le zone d'Italia che accumuleranno più millimetri nei prossimi due giorni? Nelle prossime 24 ore (ovvero fino alla mattinata di martedi 19 marzo ), le precipitazioni più abbondanti si concentreranno su parte delle regioni centrali:

Nel lasso temporale in questione verranno interessate soprattutto le zone interne della Toscana (fino a 30mm nel Senese), l'Umbria settentrionale (fino a 10-15mm sull'Alto Tevere) e le Marche (fino a 20mm tra Macerata e Ascoli Piceno).

Nell'arco della giornata di mercoledi 20 marzo, le precipitazioni più intense si porteranno verso sud, interessando la Tunisia, lo Stretto di Sicilia, la Sicilia stessa e il sud della Calabria:

Come si nota dalla mappa, le piogge più intense saranno relegate tra lo Stretto di Sicilia e la Tunisia, con punte fino a 30-40mm. In Sicilia avremo precipitazioni nell'ordine dei 10-15mm, così come nel sud della Calabria (circa 15mm tra Catanzaro e Crotone).