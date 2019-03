PIOGGIA: dove ne cadrà di più sino a fine mese?

Le precipitazioni previste per i prossimi giorni si concentreranno in prevalenza lungo le regioni adriatiche, sul medio Tirreno e poi soprattutto sul meridione, dove insisteranno sino alla giornata di giovedì 28 marzo.





Si tratterà di fenomeni che potrebbero superare localmente i 10mm di accumulo, che sono un quantitativo sufficiente per poter dare sollievo all'agricoltura.



Le mappe che seguono inquadrano molto bene le aree dove tali precipitazioni risulteranno più probabili.



Ecco la probabilità di precipitazioni superiori a 10mm espressa in percentuale con una scala di colori (il verde indica probabilità più alte) per la prossima notte sull'Italia.

In arancione le aree dove pioverà molto poco o nulla:



Un'altra mappa relativa alla probabilità di precipitazioni superiori ai 10mm espressa in percentuale con una scala di colori per la giornata di martedì 26 marzo, i fenomeni insistono soprattutto sul medio Adriatico ma anche a ridosso della Sardegna orientale, ma risultano decisamente irregolari:



Infine ecco la stima della probabilità di piogge superiori ai 10mm per la giornata di mercoledì 27 marzo: si notano fenomeni diffusi sul meridione, che poi insisteranno anche per la prima parte della giornata di giovedì 28 marzo.





Si mette chiaramente in evidenza la difficile situazione del nord-ovest, e più in generale del nord e della Toscana, dove i fenomeni seguiteranno a scarseggiare ancora per diversi giorni, aggravando i problemi legati alla siccità che opprime queste zone ormai da due mesi.