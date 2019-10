PIOGGIA: dove cadranno più millimetri nei prossimi 6 giorni in Italia?

La stagione autunnale è quella maggiormente deputata al ricarico idrico delle nostre falde acquifere; se non piove in autunno è assai probabile che alcune aree della nostra Penisola si trascinino il deficit idrico per l'intero anno; ovviamente la pioggia può arrivare anche in altre stagioni, ma mai in maniera abbondante ed estesa come in autunno (fatta eccezione per il meridione d'inverno ed i settori alpini in estate).

Ecco la somma puramente indicativa delle precipitazioni che bagneranno la nostra Penisola nei prossimi 6 giorni (indicativamente fino a giovedi 10 ottobre).

Partendo dal nord, si nota che qui pioverà ancora poco; una ventina di millimetri dovrebbero comunque cadere tra il Piemonte, la Val d'Aosta e il Ponente Ligure, frutto soprattutto del passaggio instabile di lunedi; molto scarse se non nulle invece le piogge al nord-est e su gran parte della Lombardia.

Al centro gli accumuli più elevati (nell'ordine di una ventina di millimetri) si prevedono sulla Sardegna e lungo il versante adriatico. A secco invece le aree interne della Toscana e l'Umbria. Scarse le piogge anche lungo il Tirreno.

Al sud e sulla Sicilia, come anticipato, avremo valori millimetrici decisamente più interessanti. Circa 60mm sono attesi nel sud della Calabria e sulla Sicilia sud-orientale. 30mm sul resto della Sicilia e sul Cilento, 20mm sulla punta estrema del Salento e sul Molise, per il resto precipitazioni pù scarse.

