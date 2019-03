PIOGGIA al NORD? Si punta all'inizio della settimana prossima...

La prima mappa mostra le precipitazioni attese fino alla mezzanotte su martedi 19 marzo secondo il MODELLO EUROPEO.

Anche oggi ci sono buone possibilità per avere una discreta innafiata su diverse zone dell'Italia settentrionale all'inizio della settimana prossima, segnatamente lunedi 18 marzo.

Secondo il modello europeo le precipitazioni riguarderanno soprattutto Alpi e Prealpi, ma anche la Liguria e diverse zone della Pianura Padana; sulle Alpi cadranno ovviamente nevicate più o meno abbondanti. Qualche pioggia è attesa anche sulla Toscana, per il resto tempo asciutto.

La seconda mappa mostra le piogge attese in Italia fino alla mezzanotte su martedi 19 marzo secondo il MODELLO AMERICANO:

Anche il modello di oltre oceano e per il medesimo lasso temporale (l'inizio della settimana prossima) pone precipitazioni di un certo peso sulle regioni settentrionali. La mappa mostra però alcuni strappi nel tessuto delle precipitazioni, specie sulle zone di pianura, segno che il fronte potrebbe avere una penetrazione non ottimale.

Buoni gli apporti precipitativi sul Piemonte e l'arco alpino in genere, dove arriveranno anche preziose nevicate; qualche rovescio non disdegnerà anche l'alta Toscana, per il resto tempo asciutto.

La terza mappa mostra le piogge attese in Italia fino alla mezzanotte su martedi 19 marzo secondo il MODELLO CANADESE:

Anche secondo questo elaborato, le precipitazioni dovrebbero riguardare soprattutto le Alpi, le Prealpi e le zone dell'alta pianura; qualche pioggia dovrebbe essere garantita anche sul resto del nord e in parte anche sulla Toscana, per il resto tempo asciutto.

Ultima, ma non meno importante, la mappa della PROBABILITA' di PIOGGIA secondo la media dei 20 scenari che compongono il MODELLO AMERICANO per la giornata di LUNEDI 18 MARZO.

Probabiltà di precipitazioni ALTA per le Alpi e le Prealpi, MEDIA per il Piemonte e la Liguria, più BASSA per le altre zone del nord.

IL NOSTRO PARERE: il passaggio perturbato è ancora in fase di studio; di conseguenza sarà necessario seguire tutti gli aggiornamenti. Basterà un passo falso dell'alta pressione per invalidare questa previsione. La probabilità di riuscita di questo evento è quella visibile nell'ultima mappa proposta.