PIOGGIA al NORD e sul TIRRENO? Prima speranza tra VENERDI e SABATO

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni previste in Italia tra le 6 e le 18 di venerdi 1 marzo.

Secondo il nostro elaborato, il settore di nord-ovest (Piemonte, Val d'Aosta, Liguria e ovest Lombardia) potrebbero beneficiare di un episodio piovoso anche se non particolarmente convinto.

La neve potrebbe cadere sulle Alpi occidentali e Marittime, ma a quote piuttosto elevate, attorno ai 1300-1500 metri.

Nelle 12 ore successive, ovvero tra le 18 di venerdi 1 e le 6 di sabato 2 marzo, alcuni rovesci potrebbero interessare l'ovest della Sardegna, parte del versante tirrenico e le zone interne tra Umbria e Lazio.

Qualche rovescio si attarderebbe ancora tra la Liguria, il basso Piemonte e l'ovest della Lombardia, ma la situazione qui tenderà a migliorare.

E' credibile questa previsione? Per avere delle risposte, esaminiamo la media ensamble del modello americano imbastita questa mattina per il medesimo periodo, che valuta quasi tutte le possibilità e le rielabora facendo una media degli scenari.

Purtroppo (per chi aspetta la pioggia) la probabilità che nel periodo in questione (ovvero tra venerdi 1 e sabato 2 marzo) si verifichino delle piogge al centro-nord risulta ad oggi molto bassa, attorno al 20%, come evidenzia la mappa.

Bisognerà aspettare almeno 24-36 ore per avere le idee più chiare in merito a questo primo attacco all'alta pressione, anche se ci saranno altri attacchi nei giorni successivi di cui vi parleremo in un prossimo articolol. Continuate quindi a seguirci...

