Piogge e calo delle temperature, arriva la prima neve in Appennino

L'autunno sta finalmente facendo la voce grossa su gran parte dello stivale, come dimostrato dalla terza perturbazione di questo inizio di novembre e dalle tante piogge in atto da nord a sud.

L'Italia si ritrova all'interno di un vasto flusso di aria fresca nord Atlantica, la quale penetra nel Mediterraneo è dà vita a nubi, piogge e temporali. L'aria fresca in entrata, sta provocando un diffuso calo termico su gran parte del centro-nord, come dimostrato dalle temperature alle ore 14.00, comprese tra i 10 e 14°C in pianura Padana.

Clima piuttosto fresco anche su Toscana, Marche e Umbria dove a fatica si superano i 15-16°C. L'aria fredda si fa sentire soprattutto sui rilievi, sia delle Alpi nord-orientali che dell'Appennino, dove è finalmente tornata la neve. Certamente non è una novità o un evento "clamoroso", bensì la normalità: anzi, il vero fatto clamoroso è quello di aver aspettato l'inizio di novembre per assistere alle prime importanti nevicate in Appennino.

Stamattina i fiocchi di neve hanno imbiancato le vette dell'Appennino settentrionale e sin sono portati sin sui 1700/1800 metri di quota. Imbiancati il monte Cusna e il Monte Cimone, tra Toscana ed Emilia Romagna. Stupenda la foto in alto, a corredo dell'articolo, scattata sul Cimone.