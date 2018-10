PIOGGE: dove ne cadranno di più nelle prossime 48 ore?

La perturbazione in arrivo nelle prossime ore non raggiungerà la potenza di quella transitata nella giornata di lunedì ed accompagnata dal ciclone che ha attraversato mezza Europa.



In ogni caso riuscirà a produrre forti precipitazioni sull'estremo nord-ovest e poi su basso Lazio e Campania.



I fenomeni più intensi ed insistenti si verificheranno tra le 12 odierne e le 06 di giovedì su Piemonte, Liguria, bassa Valle d'Aosta ed estremo ovest della Lombardia.



Non trascurabili anche i fenomeni temporaleschi che potrebbero colpire Toscana, Elba ed alto Lazio sino a Roma.



Ad incidere sulla fenomenologia saranno soprattutto le precipitazioni temporalesche di origine marittima previste a ridosso della costa ligure, che inserite in un letto di correnti da SSE, valicheranno facilmente l'Appennino e raggiungeranno la Valpadana occidentale.



Giovedì mattina la perturbazione transiterà rapidamente da sud ovest verso nord-est portando fenomeni sparsi; i più intensi, ancora con la collaborazione del mare, sono attesi tra Lazio e Campania nella mattinata e ancora sulla Campania nel pomeriggio.



Anche sulla Sicilia nella prima parte della giornata potrebbero verificarsi dei temporali sparsi, localmente intensi su Trapanese, Marsalese ed anche Catanese, Messinese e Siracusano.



Venerdì invece il parziale rialzo pressorio tra Grecia ed Albania andrà a concentrare i fenomeni di un altro fronte nei pressi del basso Lazio, della Campania e del basso Tirreno in genere, salvo poi farli risalire attenuati sul resto del centro.



Rischio di nubifragi sul Pontino nelle prime ore di venerdì sul Pontino, Casertano e Napoletano, poi anche su Salernitano e Cilento.



Temporali sono attesi anche sulla Sardegna, specie sul settore meridionale ed orientale. Qualche rovescio anche al nord-ovest al mattino e sulla Romagna nel pomeriggio, sul resto del nord solo nuvolaglia senza fenomeni significativi.



Le temperature, stante il costante richiamo di venti meridionali rimarranno miti.





LINK METEO-CITTA'

Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

ROMA

MILANO

Altre località: www.meteolive.it



LINK SITUAZIONE LIVE