PIOGGE: dove colpiranno tra giovedÃ¬ e venerdÃ¬ mattina? MAPPE!

L'azione della depressione sull'Italia non si esaurirà prima del fine settimana ma i massimi effetti verranno raggiunti tra oggi e venerdì pomeriggio.



Il core della depressione non risalirà di molto verso nord , ma dovrebbe comunque riuscire a raggiungere il centro Italia nell'arco delle prossime 24-36 ore, prima di arrestarsi sul posto ed indebolirsi progressivamente.



Le precipitazioni più intense si raggiungeranno naturalmente nelle aree coinvolte più direttamente dal vortice, cioè il centro e il sud del Paese, ma aree nuvolose periferiche potranno comunque coinvolgere anche il settentrione, rinnovando condizioni di instabilità dopo alcuni momenti soleggiati.



GIOVEDI 3 maggio: tra la notte e la mattinata nubi e rovesci temporaleschi anche intensi colpiranno la Sardegna, poi parte della Sicilia meridionale, le coste della Campania, la Puglia, il medio Adriatico, mentre risulteranno molto più sporadiche risalendo verso nord. Nel pomeriggio-sera nubi e precipitazioni torneranno a colpire anche il settentrione, specie le coste del basso Veneto, l'Emilia e poi marginalmente il resto della Valpadana, mentre un po' di sottovento e dunque di tempo asciutto si riscontrerà tra Toscana, Umbria ed alto Lazio, seguiterà a piovere su ovest Sardegna, Sicilia, basso Tirreno, schiarite interverranno sulla Puglia, pioverà ancora sul medio Adriatico.



VENERDI 4 maggio: la depressione andrà a ricollocarsi ad ovest della Sardegna. Nella prima parte della giornata nubi e precipitazioni interesseranno in modo irregolare il centro e il sud, ma soprattutto la Sardegna, la Campania, Marche ed Abruzzo, così come l'alto Veneto e il Friuli, ma anche l'ovest del Piemonte. Nel pomeriggio una generale instabilità riguarderà tutte le regioni con possibili fenomeni sparsi, a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Le temperature si attesteranno comunque su valori miti.