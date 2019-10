PIOGGE AUTUNNALI in vista o prolungamento della fase anticiclonica? Chiediamolo agli SPAGHETTI...

In questa sede prenderemo in considerazione un diagramma ormai noto a tutti: GLI SPAGHETTI . Riassumono tutti i possibili scenari del modello americano, compresa ovviamente quello ufficiale.

La corsa ufficiale è rappresentata dalla linea verde. Le linee a metà grafico sono le temperature a 1500 metri di quota e la linea rossa è la media. I picchi che si notano più in basso sono invece le precipitazioni. Più i valori sono alti, più le piogge sono probabili e intense. I punti geografici di riferimento sono situati sulla verticale di Milano, Roma e Bari.

Il primo grafico si riferisce alla città di MILANO:

Notiamo tre fasi distinte che potrebbero caratterizzare il tempo del capoluogo lombardo e di gran parte dell'Italia settentrionale durante i prossimi 15 giorni. Una prima fase contrassegnata da un flusso abbastanza fresco occidentale con anche un potenziale passaggio piovoso tra mercoledi 9 e giovedi 10 ottobre.

Una seconda fase caratterizzata dalla rimonta dell'alta pressione con aumento parziale delle temperature ed azzeramento dei fenomeni piovosi, indicativamente tra il 10 e il 15 ottobre.

Una terza fase contrassegnata dall'arrivo delle piogge autunnali che potrebbero debuttare al nord dopo il giorno 15, anche se urgono ancora molte conferme a riguardo.

Il secondo grafico si riferisce invece al tempo dei prossimi 15 giorni sulla città di ROMA:

Esaurita la fase instabile odierna, non si notano altre perturbazioni sulla Capitale e buona parte del centro Italia per tutta la seconda decade di ottobre (un'ottobrata romana in piena regola). Anche il quadro termico, dopo il tonfo odierno, si riporterà su valori superiori alla media almeno fino al giorno 20.

Dal punto di vista delle piogge, queste potrebbero tornare timidamente dopo il giorno 20, ma abbiamo bisogno di molte conferme.

Infine, ecco la situazione prevista per i prossimi 15 giorni sulla città di BARI:

Dopo la fase instabile presente tra oggi (lunedi) e domani (martedì), la pressione dovrebbe aumentare vistosamente su buona parte del meridione d'Italia. Ciò comporterà un sopramedia abbastanza marcato delle temperature e precipitazioni molto scarse per l'intero periodo preso in esame (almeno per tutta la seconda decade di ottobre).

