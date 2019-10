PIOGGE AUTUNNALI in arrivo, specie al NORD e al centro! Parola di "SPAGHETTI"

In questa sede prenderemo in considerazione un diagramma ormai noto a tutti: GLI SPAGHETTI . Riassumono tutti i possibili scenari del modello americano, compresa ovviamente quello ufficiale.

La corsa ufficiale è rappresentata dalla linea verde. Le linee a metà grafico sono le temperature a 1500 metri di quota e la linea rossa è la media. I picchi che si notano più in basso sono invece le precipitazioni. Più i valori sono alti, più le piogge sono probabili e intense. I punti geografici di riferimento sono situati sulla verticale di Milano, Roma e Bari.

Iniziamo con il diagramma inerente alla città di MILANO:

Partendo dalla sinistra del grafico, si nota il calo termico previsto nei prossimi 3 giorni determinato dal transito di un fronte freddo che porterà anche alcune piogge.

Notate però come nei primi giorni di novembre la "porta atlantica" dovrebbe spalancarsi, con una serie di perturbazioni che apporteranno piogge autunnali in pianura e neve sulle Alpi in un contesto termico abbastanza in linea con le medie del periodo.

Il secondo diagramma mostra il tempo nei prossimi 15 giorni sulla città di ROMA:

Anche qui notiamo il calo termico che avverrà nei prossimi giorni con qualche pioggia anche sulla Capitale. A seguire, dai primi giorni di novembre, avremo perturbazioni e piogge autunnali a volontà anche se in un contesto termico lievemente sopramedia (ergo, niente neve in Appennino se non sulle vette più elevate).

Il terzo diagramma mostra il tempo previsto per i prossimi 15 giorni sulla città di BARI:

Anche il meridione d'Italia verrà raggiunto dal fronte freddo sopra menzionato che farà calare le temperature nei primi giorni di novembre con alcune precipitazioni.

Successivamente, le temperature tenderanno nuovamente a salire, segno che le correnti atlantiche faranno fatica ad arrivare fin qui. Anche il quadro delle precipitazioni risulterà abbastanza deficitario anche se qualche pioggia sembra garantita.

Controlla tu stesso il tempo di altre città o macroaree italiane cliccando qui:

www.meteolive.it/speciali/GRAFICI/57/grafici-spaghetti-per-macroaree-italiane/31742/