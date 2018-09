PIOGGE AUTUNNALI? Arriveranno dai primi di ottobre

Da giorni il modello americano nella media degli scenari propone configurazioni bariche decisamente autunnali per il nostro Paese.



Prevede infatti un crollo dell'alta pressione all'altezza del Mediterraneo centrale e l'inserimento sempre più deciso e marcato di saccature di origine atlantica, colme di aria fresca e dunque dispensatrici di precipitazioni.



La curvatura ciclonica delle correnti si fa decisa dal 2-3 ottobre e questo favorisce naturalmente la nascita di corpi nuvolosi anche imponenti, all'origine di temporali marittimi e piogge estese a molte regioni.



Pioggia si, quella pioggia comunque preziosa per l'Italia in autunno, che spesso si concentra ormai in periodi ridottissimi generando alluvioni lampo e anche distruzione.



C'è invece bisogno di periodi abbastanza lunghi in compagnia del passaggio abbastanza rapido di perturbazioni atlantiche, che determinino precipitazioni moderate di breve durata ma frequenti. Certamente il tempo non è un robot dispensatore di precipitazioni a comando e a nostro piacimento, ma le carte che pubblichiamo qui a fianco raccontano proprio una situazione favorevole ad eventi di questo tipo.



Un buon segno certo, anche se ad ottobre mancano ancora nove giorni e tutto può ancora cambiare in peggio. Il fatto che però da giorni queste mappe indichino scenari simili induce il meteorologo a non trascurarli: così abbiamo deciso di segnalarlo ai nostri lettori.