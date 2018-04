PIOGGE al nord e su parte del centro tra domenica notte e lunedi (le mappe)

Il primo fronte organizzato dopo un periodo caldo e asciutto sull'Italia dovrebbe farsi vedere al nord e sulla Toscana tra domenica 29 e lunedi 30 aprile. La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia alle 2 del mattino di lunedi 30 aprile.

Si notano rovesci al nord-ovest e sulla Sardegna settentrionale, parte avanzata della perturbazione che agirà con il suo carico di pioggia nelle ore successive.

Qualche piovasco non sarà escluso anche lungo i litorali adriatici, mentre sul resto d'Italia non avremo fenomeni degni di nota.

Alle 8 del mattino di lunedi 30 aprile (seconda mappa), il fronte darà i suoi massimi effetti sui settori centro-occidentali del nord e sulla Toscana con rovesci sparsi e qualche temporale.

Qualche piovasco sarà ancora presente sulla Sardegna settentrionale e in arrivo tra l'Umbria e l'alto Lazio, per il resto i fenomeni saranno poco probabili se non del tutto nulli.

La perturbazione si sposterà verso levante e nel pomeriggio di lunedi 30 aprile interesserà le Alpi, il nord-est, le zone interne del centro e l'alto-medio Adriatico (terza mappa).

Sul nord-ovest il tempo migliorerà ad iniziare dalla Liguria e le zone di pianura più meridionali, mentre sul resto d'Italia i frenomeni saranno nel complesso assenti.

