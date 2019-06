Picco del CALDO: giovedi 27 giugno la PAURA farà QUARANTA...

Giovedi 27 giugno sarà una giornata molto difficile sul fronte del caldo per le nostre regioni settentrionali, specie per il nord-ovest ; alcune zone raggiungeranno la fatidica soglia dei 40°, con seri rischi per i soggetti sensibili, per anziani e bambini.

Ecco il quadro delle temperature previste per le ore 17 di domani, giovedi 27 giugno (si consiglia di ingrandire la mappa per avere un migliore riscontro visivo)

Nelle aree cerchiate in giallo sarà possibile il valicamento (o il raggiungimento) dei 40°; come vedete, anche il versante tirrenico e la Sardegna avranno temperature molto elevate, anche superiori a 35°.

Sul fronte del disagio da caldo, il quadro sarà ancora più critico:

CALDO INSOPPORTABILE con rischio di COLPI di CALORE su quasi tutta la pianura padana. In questo settore le uscite nelle ore più calde saranno da evitare.

Condizioni di MALESSERE DIFFUSO impegneranno la Toscana, l'Umbria, il Lazio, la Campania e la Sardegna. Anche in questi settori le uscite nelle ore più calde dovranno essere di breve durata specie per i soggetti a rischio.

Andrà un po' meglio sul resto del meridione e sulla Sicilia, dove il caldo si farà sentire, ma non in maniera così feroce.

