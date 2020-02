Pesanti alluvioni in Australia: vasti allagamenti a Sydney, canguro si mette in salvo

Dopo mesi di grave siccità e incendi devastanti la situazione si è totalmente capovolta sull'Australia orientale: l'arrivo di una serie di forti perturbazioni nel cuore dell'estate australe ha innescato alluvioni altrettanto dannosi e devastanti come da decenni non si vedevano.



Le prime piogge sono state davvero importanti per l'estinzione definitiva degli incendi, ma come sempre gli estremi causano danni e disagi. Ecco infatti che le piogge violente e persistenti delle ultime settimane hanno mandato in tilt numerose aree dell'Australia orientale e sud-orientale, soprattutto la regione del Nuovo Galles del Sud. Sydney è stata colpita dalle piogge più forte degli ultimi 30 anni: in appena quattro giorni sono caduti ben 391 mm di pioggia, ossia tre volte la pioggia totale che cade normalmente nel mese di febbraio.



Nella città australiana almeno 100.000 persone sono rimaste senza energia elettrica, ben 200 persone hanno avuto bisogno di urgenti soccorsi a seguito delle alluvioni. Nel video che vi mostriamo, registrato nei pressi del lago Conjola a sud di Sidney, si può notare un canguro che con tenacia sfugge dai vasti allagamenti che stavano paralizzando il centro abitato.