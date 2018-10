Pesante allerta meteo della Protezione Civile per Lunedi' 29 Ottobre: nubifragi e rischio alluvioni

Allerta meteo della Protezione Civile per domani 29 Ottobre. Intenso maltempo su gran parte d'Italia.

L'ondata di maltempo in atto sull'Italia per effetto di una vasta area depressionaria estesa fra l'Europa centro-occidentale e l'area mediterranea continuerà ad interessare la nostra penisola anche nella giornata di domani.

Nuove precipitazioni e fenomeni a carattere di nubifragio colpiranno molte zone d'Italia, compreso quelle già interessate nelle ultime ore da piogge molto abbondanti, come Liguria, Toscana e Triveneto.

Vediamo le previsioni elaborate dalla Protezione Civile:

Bollettino meteo per Lunedì 29 Ottobre 2018

Precipitazioni:



- diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutto l’arco alpino e prealpino e su Piemonte meridionale, Liguria, settori settentrionali e meridionali della Toscana, zone interne del Lazio meridionale e della Campania settentrionale, settori occidentali di Abruzzo e Molise e settore ionico della Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati molto elevati sui settori alpini e prealpini di Veneto settentrionale e Friuli Venezia Giulia e sui settori alpini, pedemontani e di alta pianura del Piemonte settentrionale, da elevati a puntualmente molto elevati sulle restanti zone;



- da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Piemonte, Veneto centro-settentrionale, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio settentrionale e meridionale del Lazio, settori tirrenici e meridionali della Campania e della Sicilia nord-orientale, e su Umbria occidentale, settori meridionali e centrali ionici della Calabria e versanti occidentali della Sardegna centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati;



- sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Veneto, Umbria, Lazio, settori interni e occidentali dell’Abruzzo, Molise, Campania e Sardegna e su Romagna, settori appenninici dell’Emilia, Marche, Basilicata tirrenica, Calabria settentrionale tirrenica e Sicilia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;



- isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Centro-Nord, sui restanti settori di Basilicata, Calabria e Sicilia e sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.



Visibilità: nessun fenomeno significativo.



Temperature: in locale sensibile diminuzione le massime sulla Sardegna.



Venti: da burrasca a burrasca forte dai quadranti meridionali, inizialmente sud-orientali tendenti a ruotare da sud-ovest, su tutto il Centro-Sud, sui versanti adriatici e settori alpini e appenninici del Nord e sulla Liguria, con rinforzi fino a tempesta sui settori tirrenici, adriatici e appenninici centro-settentrionali e sulla Sardegna.



Mari: da agitati a molto agitati tutti i bacini, fino a localmente grossi quelli occidentali, specie il Mar di Sardegna.

BOLLETTINO DI CRITICITÀ NAZIONALE/ALLERTA

Per la giornata di domani, Lunedì 29 ottobre 2018:



ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:



Friuli Venezia Giulia: Bacino del Livenza e del Lemene



Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento



Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone



ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:



Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene



Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro



Lombardia: Valcamonica, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali



Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento



Veneto: Piave pedemontano, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:



Abruzzo: Marsica, Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro



Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre



Lombardia: Valchiavenna, Valcamonica, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Appennino pavese



Molise: Alto Volturno - Medio Sangro



Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella



Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico



Toscana: Lunigiana



Umbria: Medio Tevere, Chiani - Paglia, Alto Tevere, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino



Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:



Abruzzo: Marsica, Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro



Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani centrali, Bacini emiliani orientali



Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Appennino di Rieti, Roma, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord



Molise: Alto Volturno - Medio Sangro



Piemonte: Belbo e Bormida, Scrivia



Puglia: Bacini del Lato e del Lenne



Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico



Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Garfagnana-Lima, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:



Abruzzo: Marsica, Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro



Campania: Alto Volturno e Matese



Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Appennino di Rieti, Roma, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord



Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente



Lombardia: Valchiavenna, Appennino pavese, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina



Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro



Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Belbo e Bormida, Scrivia



Puglia: Bacini del Lato e del Lenne



Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico



Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Garfagnana-Lima, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia



Umbria: Medio Tevere, Chiani - Paglia, Alto Tevere, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino



Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Livenza, Lemene e Tagliamento, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:



Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara



Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale



Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani centrali, Bacini emiliani orientali



Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso



Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Appennino di Rieti, Roma, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord



Lombardia: Bassa pianura occidentale, Bassa pianura orientale, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina



Marche: Marc-5



Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea



Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto



Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Garfagnana-Lima, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:



Basilicata: Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C, Basi-E1



Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale



Emilia Romagna: Pianura e costa romagnola, Bacini romagnoli, Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese, Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Pianura emiliana centrale



Lombardia: Bassa pianura occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Nodo idraulico di Milano, Appennino pavese



Marche: Marc-3, Marc-5, Marc-6, Marc-2, Marc-1, Marc-4



Molise: Frentani - Sannio - Matese



Piemonte: Valle Tanaro



Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno, Salento



Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto



Umbria: Medio Tevere, Chiani - Paglia, Alto Tevere, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:



Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara



Basilicata: Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C, Basi-E1



Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale



Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Tanagro, Basso Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio



Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani centrali, Bacini emiliani orientali



Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso



Marche: Marc-3, Marc-5, Marc-1



Molise: Litoranea



Piemonte: Pianura Cuneese, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valle Tanaro, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline



Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno, Salento



Sardegna: Campidano, Bacino del Tirso, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Logudoro, Iglesiente



Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto



Valle d'Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhemes, Valle dAosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint Barthelemy e Valtournenche, Bassa Valle dAosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle dAyas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney



Veneto: Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.