Perturbazioni atlantiche, dove siete?

La questione non è semplice, ma cerchiamo di dare qualche risposta senza evocare catastrofismi legati a questo o quell’altro effetto.

Il motivo principale sta nella permanente e anomala posizione dell’Anticiclone subtropicale che da diversi anni, tranne brevi e temporanee ritirate, ha dominato la scena su tutto lo scacchiere centro-occidentale europeo.

Questa posizione ostacola quasi tutti i tentativi delle depressioni atlantiche di entrare nel Mediterraneo con il loro carico di piogge.

La natura segue percorsi già fatti e in questo modo spende meno energia. E' un'entità pigra, insomma; è come un escursionista che preferisce un sentiero largo e percorso molte volte da tante persone, piuttosto che fabbricarsene uno in mezzo alla giungla, con il rischio anche di farsi male.

Il sentiero largo e più volte percorso è quello dell'alta pressione e la natura non lo molla, perchè è troppo comodo. Molte regioni stanno risentendo di questa situazione, con deficit pluviometrici che periodicamente si ripresentano.

Si spera che il resto dell'autunno possa portare i primi affondi perturbati in grado di distribuire le piogge autunnali per tutti...ma la paura che la stagione statisticamente più piovosa dell'anno snobbi il suo dovere è ovviamente alta, anche sull'onda di ciò che è successo negli ultimi anni. Speriamo che quest'anno non sia così...