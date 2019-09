Perturbazione in arrivo, ecco le tempistiche e le localitÃ  piÃ¹ colpite

Viene ormai ufficialmente confermata dai modelli, l'arrivo di una circolazione più fresca ed instabile sul Mediterraneo a partire dalla giornata di domani, giovedì 5 settembre. Questa circolazione di bassa pressione riporterà dei nuovi temporali in prospettiva per le regioni del nord e del centro, i fenomeni saranno associati ad una diminuzione piuttosto veloce della temperatura. L'impulso instabile sembra dividersi in due distinte fasi; la prima fase caratterizzata da temporali in arrivo tra la mattinata ed il primo pomeriggio di giovedì sulla Liguria, il Piemonte e la Lombardia. La seconda fase tra il tardo pomeriggio e la nottata tra giovedì e venerdì con rischio di temporali sulla Liguria di Levante e la Toscana. Ecco la previsione del modello AROME sulla possibile distribuzione dei temporali nella mattinata di venerdì:

Tra venerdì mattina e venerdì pomeriggio i fenomeni si attarderanno anche nelle località interne del centro e sulle regioni nord-orientali. Come detto, una diminuzione della temperatura è attesa soprattutto al centro ed al nord, risultando anche sensibile. L'alta pressione delle Azzorre appena al di là della Francia, farà evolvere questo sistema perturbato rapidamente verso i quadranti orientali, favorendo un miglioramento del tempo abbastanza veloce nella serata di venerdì. Ecco la possibile distribuzione delle piogge sull'Italia venerdì pomeriggio: