Perchè è così difficile avere la PIOGGIA per TUTTI in Italia?

Italia: croce e (poca) delizia di tutti i previsori. In determinati casi prevedere il tempo sulla nostra Penisola è un'impresa quasi emozionante, un "dribling" continuo che il previsore deve fare tra catene montuose, pianure e coste. A volte la previsione non è perfetta, ma quando la si azzecca...beh, è una bella soddisfazione. Niente a che vedere con le sterminate pianure dell'Europa centrale, dove le perturbazioni sono uguali per tutti e il sereno è presente solo se si è sotto una potente zona di alta pressione.

L'Italia è un Paese dalle caratteristiche particolari, se non uniche. Quando piove...non piove mai per tutti, dato che c'è sempre qualche zona che resta penalizzata dalla corrente perturbatrice di turno. Troppi ostacoli da superare, con le nubi che si bloccano, indugiano, magari scaricando 100mm su un versante e lasciando solo quattro misere gocce al versante opposto.

Come fare, quindi, per elaborare una previsione (il più possibile) corretta? Beh, l'ideale sarebbe conoscere a fondo tutti i microiclimi della Penisola. Detta così sembra una cosa fattibile, ma a pensarci bene non lo è affatto. L'Italia presenta una varietà di microclimi incredibile; basta che una zona goda della protezione di un rilievo più alto che subito si differenzia da un'altra, magari posta a pochissima distanza.

In linea di massima si conoscono bene i microclimi della regione in cui si vive, ma se si vuole ampliare lo sguardo all'intera Penisola con il medesimo dettaglio, l'impresa diventa alquanto ardua. Detto ciò si capisce come sia difficile prevedere la "pioggia per tutti" in Italia!

Quasi sempre si devono fare distinzioni, indicando quali aree della Penisola potrebbero ricevere poca acqua (o magari nemmeno una goccia) e separarle da quelle regioni in cui la pioggia risulterà quasi sicura e abbondante.