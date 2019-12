Per NATALE il grande GELO siberiano sull'Europa?

Ci sono segnali. Anche oggi. Sotto Natale potrebbero capitare cose diverse dal solito tran-tran degli ultimi anni. Dalle mappe compare infatti un blocco alle correnti da ovest, un blocco serio: si tratterebbe dell'anticiclone scandinavo, pronto a deviare verso sud le grandi depressioni atlantiche proprio nel periodo in cui esse raggiungono solitamente la massima intensità e veemenza.

Una situazione del genere predisporrebbe il Continente ad un escalation invernale davvero importante, di quelle che lasciano il segno .



In pratica le depressioni finirebbero per deviare verso sud, portando comunque precipitazioni nell'area mediterranea, ma soprattutto lungo il bordo orientale dell'anticiclone scandinavo affluirebbe aria molto fredda di matrice siberiana, cioè artica continentale e poi polare continentale, la più fredda che l'Europa possa sperimentare, come mostra in maniera eloquente queste mappe previste per lunedì 23 dicembre e martedì 24 dicembre rispettivamente dal modello europeo e da quello americano a scala emisferica:

E guardate i risvolti termici a 1500m: una lingua gelida si metterebbe in moto a ritroso verso il centro del Continente, fino ad essere risucchiata dalle depressioni atlantiche con tutti i risvolti nevosi del caso:

Quante probabilità ci sono che questa linea di tendenza trovi confermi nella realtà? Al momento l'intrusione di quella massa d'aria più mite sul nord Europa è prospettata da diversi giorni, ma logicamente, vista la distanza temporale, andrà rivista di emissione in emissione. Seguite gli aggiornamenti!