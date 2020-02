PAZZO febbraio: Italia divisa fra NEBBIE, pioviggini, sole e MITEZZA...in attesa del VENTO!

La corrente da WNW ancora mite, perché risente della compressione anticiclonica e dal pescaggio di aria subtropicale, spinge comunque umidità sia contro i rilievi alpini di confine, sia sul versante ligure e tirrenico, isole comprese.



Da notare che su alcuni settori della Valpadana il ristagno di strati nebbiosi mantiene le temperature su valori invernali, mentre nelle aree libere da nebbia e sopra i 500m si respira un'aria primaverile, guardate la situazione presente attualmente sulle piste di Cortina:

La pianura del veronese è invece avvolta da una nebbia ancora abbastanza fitta, cosi come si segnala nel Padovano, Veneziano, ma anche nel Polesine, nel Cremasco, nel Mantovano, Cremonese e in genere sulla bassa padana, qui Verona:

Interessante anche notare l'aria umida che ha determinato la formazione di banchi nuvolosi e qualche piovasco sul versante tirrenico, segnatamente sull'alta Toscana, come mostra l'immagine in diretta di Firenze, Piazza della Signoria:

Una situazione che peraltro si riscontra in molte aree del litorale tirrenico, come vediamo dall'immagine della famosa spiaggia di Forte dei Marmi, in Versilia:

La situazione è destinata a mutare radicalmente nel corso delle prossime 24 ore con ingresso di aria nettamente più fredda, tanto vento e una grande pulizia dell'aria.



La corrente fredda, come già ampiamente illustrato, porterà neve su medio Adriatico e meridione a quote basse, al nord e sulle centrali tirreniche rimuoverà le polveri sottili dalle grandi aree urbane (e forse smorzerà l'assedio dell'influenza, il cui virus ristagna indisturbato da molti giorni negli ambienti scolastici e di lavoro).