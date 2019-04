PASQUETTA: vi sarà probabilità di PIOGGIA sul nostro Paese?

PASQUETTA: pioverà o non pioverà sul Bel Paese? La giornata peggiore sarà martedi 23 aprile, di conseguenza la giornata festiva dovrebbe in parte salvarsi, anche se il cielo non sarà del tutto sereno.

Le ultimissime elaborazioni di questa mattina ritardano di qualche ora l'ingresso delle piogge da ovest, facenti capo al maltempo che nella giornata successiva metterà sotto l'acqua vaste aree del nostro Paese.

La probabilità di pioggia maggiore di 5mm imbastita questa mattina dal modello americano sulla base dei 20 scenari che compongono il modello medesimo per la giornata di Pasquetta induce ad un cauto ottimismo almeno nella sua prima parte.

La prima mappa mostra la suddetta probabilità fino alle ore 14 della giornata in parola:

Beh, buone notizie! A parte qualche rovescio che potrebbe verificarsi sulle Alpi occidentali, sulla Sardegna orientale e nel Messinese, il resto d'Italia avrà una probabilità di pioggia NULLA.

Tra le 14 e le 20 della medesima giornata, la probabilità di pioggia tenderà invece ad aumentare specie sulla Sardegna:

In particolare, avremo una probabilità di pioggia MEDIA sulla Sardegna orientale e il nord-est della Sicilia. Le piogge potrebbero guadagnare terreno verso il medio Tirreno, ma in serata, ovvero dopo le ore 20.

Sul resto della Penisola, almeno fino alle ore 20, la probabilità che possa piovere sarà BASSA o NULLA.

La situazione è ancora in evoluzione; è d'uopo quindi seguire i nostri agggiornamenti che verranno emessi in base alle uscite dei modelli. Continuate quindi a seguirci...

