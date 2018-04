PASQUETTA soleggiata quasi ovunque, MARTEDI maltempo soprattutto al NORD-OVEST (LE MAPPE)

La giornata tradizionalmente dedicata alle gite fuori porta si prevede all'insegna del sole quasi ovunque. Si tratterà di un intervallo mite e stabile tra due perturbazioni in rapida successione sulla nostra Penisola.

La prima mappa mostra la situazione attesa nelle ore centrali della giornata di PASQUETTA in Italia; come anticipato poco sopra, il bel tempo sarà presente su quasi tutta la nostra Penisola.

Sulle due Isole Maggiori si farà strada qualche velatura nell'arco della giornata che non dovrebbe disturbare più di tanto il soleggiamento.

Qualche nube più compatta sarà possibile invece sulla Liguria centro-occidentale, sul Piemonte e il Trentino Alto Adige, ma senza la minaccia di pioggia.

Quadro termico complessivamente gradevole di giorno, con generale attenuazione della ventilazione che imporrà una scaduta del moto ondoso.

Il quadro meteorologico previsto per martedi 3 aprile muterà completamente, soprattutto al nord-ovest; la seconda mappa è incentrara per le ore 12 della giornata in parola.

Piogge e rovesci interesseranno il Piemonte, la Val d'Aosta, l'ovest della Lombardia e la Liguria centro-occidentale, con neve sulle Alpi sopra i 1500-1700 metri.

Nubi in aumento sul resto del nord e sulla Toscana, ma con basso rischio di pioggia; altrove tempo buono e con temperature superiori alle medie specie sulla Sicilia, dove potrebbero essere valicati i 20°.

Nel pomeriggio-sera di martedì 3 aprile il tempo diverrà perturbato su gran parte del nord, specie al nord-ovest dove le piogge saranno anche intense (terza mappa). La neve cadrà sulle Alpi a quote piuttosto elevate, tra i 1500 e i 1700 metri.

Qualche rovescio potrebbe interessare anche l'alta Toscana, mentre sul resto d'Italia il tempo si manterrà asciutto e in larga parte soleggiato specie sulle regioni meridionali.

Un abbraccio di correnti meridionali molto miti, ma umide faranno nuovamente impennare i termometri della Sicilia e delle estreme regioni meridionali con valori anche superiori a 20°.

Nella giornata di mercoledi 4 aprile, infine, le piogge potrebbero estendersi anche alle regioni centrali lasciando indenne solo il meridione, ma ne riparleremo.

