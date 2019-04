PASQUETTA instabile? Vediamo cosa dicono le mappe...

PASQUETTA: giornata dedicata alle gite fuori porta. Quest'anno sarà possibile passarla all'aperto o vi sarà il rischio di imbattersi in qualche precipitazione? Serviranno probabilmente altre 24-36 ore per avere le idee chiare sullo stato del tempo che aleggerà sull'Italia nella giornata in parola.

Tuttavia, le mappe a nostra disposizione ci dicono che il tempo non sarà completamente stabile sul Bel Paese, anche se c'è ancora indecisione sulle zone maggiormente colpite.

La mappa della probabilità di pioggia maggiore di 5mm imbastita questa mattina dal modello americano sulla base dei 20 scenari che compongono l'elaborato medesimo, mostra una probabilità di pioggia MEDIA solo sulle Alpi, il nord Appennino e le zone interne dell'Italia centrale:

Su tutte le altre regioni la probabilità che possa piovere viene giudicata dall'elaborato BASSA o addirittura NULLA dove vedete il colore bianco.

Il modello europeo invece la vede un po' diversa. Ecco la sommatoria delle piogge fino alle ore 14 della giornata di Pasquetta in Italia:

Secondo l'elaborato nostrano, qualche piovasco potrebbe agire tra la Corsica, la bassa Toscana e il Lazio. Le altre zone avrebbero un tempo asciutto o con bassa probabilità di pioggia.

Tra le 14 e la mezzanotte su martedi 23 aprile , le piogge potrebbero estendersi anche ad altre regioni, ma sempre in maniera debole ed irregolare:

Resterebbero esclusi il nord-est, il versante adriatico, la Sardegna e la Puglia.

Come abbiamo anticipato, la previsione è ancora in fase di studio, quindi vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti.