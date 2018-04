Pasquetta bianca a New York! Forte nevicata tardiva colpisce la Grande Mela [VIDEO]

Forte nevicata a Pasquetta imbianca New York. Fino a 15 cm nella Grande Mela.

Una forte nevicata tardiva ha interessato la East Coast degli Stati Uniti, sin verso le coste, come da anni non si vedeva. Tutto per effetto di un'irruzione di aria gelida continentale proveniente dal Canada che ha investito sin dal giorno di Pasqua gran parte degli USA nord orientali.

La Grande Mela si è svegliata nella giornata di Pasquetta (2 aprile 2018) sotto una spessa coltre di neve che ha stupito tutti, turisti e non, dato che non nevicava così intensamente ad Aprile dal un bel po'. Bisogna andare al 1982 per trovare un altro evento simile su New York.



L'accumulo nevoso ha raggiunto localmente anche i 15 cm, caduti in poche ore nella giornata di Pasquetta, regalando un'atmosfera più natalizia che primaverile.

A causa delle forti nevicate è stato rinviato l'esordio casalingo dei New York Yankees nella Major League di baseball. Cancellati anche 93 voli in programma negli aeroporti JFK e LaGuardia.