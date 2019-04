PASQUA: niente pioggia, ma molte VELATURE sui cieli italici

Quando si redigono le previsioni del tempo per una festività importante come la Santa Pasqua, si punta lo sguardo alla pioggia. In effetti le precipitazioni possono limitare o annullare le attività all'aperto; in ottica festiva tutto ciò è assolutamente controproducente, senza contare che in alcuni casi vi possono essere risvolti negativi anche dal punto di vista economico.

Appare quasi assodato dalle ultime elaborazioni, che sull'Italia a Pasqua non pioverà; il cielo, tuttavia, sarà sereno o affollato da nubi? Per rispondere a questa domanda, vi mostriamo una mappa che tiene conto del tipo di nuvolosità che potrebbe aleggiare sulla nostra Penisola nelle ore centrali della giornata festiva:

Ad una prima occhiata, possiamo notare che il cielo risulterà sereno o quasi sereno solo sull'angolo nord-orientale, in modo particolare sui settori alpini.

A tenere banco nella giornata di Pasqua saranno le VELATURE (colore blu nella mappa), causate da un flusso di correnti miti e umide alle quote superiori. Queste velature potrebbero essere sottili, con il sole che apparirà come dietro un vetro smerigliato, oppure più spesse, con il cielo che potrebbe presentare un colore tendente al grigio.

Come si nota dalla mappa, vi saranno anche nubi medie (sempre innocue), che interesseranno il nord-ovest ed alcune zone del sud; si tratterà in prevalenza di altocumuli che, come anticipato, non produrranno alcuna precipitazione.

Le nubi basse (colore viola sulla mappa), quelle che in genere sono foriere di pioggia, saranno presenti ad ovest della Sardegna e solo occasionalmente potrebbero interessare i settori meridionali dell'Isola nella seconda parte della giornata.